Masterchef | Bruno Barbieri lite furibonda | “Basta | me ne vado”

Leggi su chenews

(Di sabato 25 dicembre 2021) Putiferio durante le selezioni dell’undicesima edizione dilascia tutti e se ne va fuori dallo studio. Ecco quello che è successo.Nuovo appuntamento con le selezioni diche quest’anno è arrivata alla sua undicesima edizione. La scorsa settimana abbiamo conosciuto l’aspirate chef Federico Chimirri, volto noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Ieri sera, venerdì 14 dicembre, il pubblico ha conosciuto non solo i nuovi nomi che hanno partecipato alle selezioni e ottenuto il grembiule bianco, ma anche quelli che sono entrati a far parte della nota masterclass del cooking show di Sky Uno. Nella puntata abbiamo come visto i tre giudici – Giorgio Locatelli, Antonino ...