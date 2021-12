Karate, Luigi Busà campione olimpico a Tokyo 2020 e un cerchio che si è chiuso – VIDEO (Di sabato 25 dicembre 2021) Giorno di Natale, momento di feste per eccellenza. Un giorno nel quale tutto assume un sapore differente e magico, un po’ come il 2021 di Luigi Busà. Il Karateka nativo di Avola, infatti, ha realizzato un risultato che impreziosisce una carriera già incredibile. Il nostro fuoriclasse, infatti, si è messo al collo la medaglia d’oro dei Giochi Olimpici di Tokyo nel Karate, specialità kumitè -75kg. Il siciliano ha scritto una pagina di storia dello sport italiano. Primo in grado di conquistare la medaglia del metallo più pregiato alle Olimpiadi all’esordio del Karate. Un vero e proprio coronamento di una carriera impareggiabile. La finale del 6 agosto scorso al “Nippon Budokan”, contro il formidabile azero Rafael Aghayev, è stata un vero e proprio concentrato di emozioni. Due fuoriclasse ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Giorno di Natale, momento di feste per eccellenza. Un giorno nel quale tutto assume un sapore differente e magico, un po’ come il 2021 di. Ilka nativo di Avola, infatti, ha realizzato un risultato che impreziosisce una carriera già incredibile. Il nostro fuoriclasse, infatti, si è messo al collo la medaglia d’oro dei Giochi Olimpici dinel, specialità kumitè -75kg. Il siciliano ha scritto una pagina di storia dello sport italiano. Primo in grado di conquistare la medaglia del metallo più pregiato alle Olimpiadi all’esordio del. Un vero e proprio coronamento di una carriera impareggiabile. La finale del 6 agosto scorso al “Nippon Budokan”, contro il formidabile azero Rafael Aghayev, è stata un vero e proprio concentrato di emozioni. Due fuoriclasse ...

Advertising

pauldeb891 : L’oro di Luigi Busá nel karate ampiamente tra i più sottovalutati della nostra spedizione a #Tokyo2020 - LatinaCorriere : 'Karate 1 Youth League Jesolo Venice 2021', oro per Luigi Matacchioni - - sportface2016 : #Karate #Tokyo2020 Le parole di Luigi Busà ai Collari d'Oro 2021 - Radio1Rai : ?? A #Extratime con Massimiliano Graziani c'è Luigi Busà, primo oro olimpico di sempre per l'Italia nel Karate… - Radio1Rai : ?? Domenica a #Extratime con Massimiliano Graziani c'è Luigi Busà @LuigiBusa, primo oro olimpico di sempre per l'Ita… -