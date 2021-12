Covid | circolare | terza dose a tutti 16-17enni ed a 12-15enni fragili

(Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)()() - "E' raccomandata la somministrazione di unadi vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - salutegreen24 : Via libera alla dose booster di vaccino anti-Covid dopo 4 mesi. Lo prevede la circolare firmata dal direttore gener… - salutegreen24 : Terza dose di vaccino covid a tutti i ragazzi della fascia 16-17 anni e ai 12-15enni fragili. Lo prevede la circola… - zazoomblog : Vaccino anti Covid proroga certificati esenzione vaccinazioni fino al 31 gennaio. CIRCOLARE [PDF] - #Vaccino… - infoitsalute : Vaccino covid, richiamo a 4 mesi. La circolare del Ministero della Salute [PDF] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid circolare

Ladel ministero della Salute contiene alcune novità sui tempi per prenotare la dose booster ...della platea che deve fare la terza somministrazione del vaccino anti -Il richiamo ...Leggi Anche, 50.599 nuovi casi con 929.775 tamponi e altri 141 decessi Rt sopra la soglia ... Per questo il ministero della Salute ha emanato una nuovaper accelerare sulle ...Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute)() - Potrebbe essere il 10 gennaio, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, la data che il Commissario straordinario per l'emergenza Covid indicherà, come previsto nell ...Il numero di tamponi effettuati oggi è: molecolari 11.879 rapidi 31.320 (ieri erano: molecolari 11.959 rapidi 29.692). Scendono i morti in Sicilia a causa del Covid, oggi sono 8 , mentre ieri erano st ...