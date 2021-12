Conte, Mou, Pep e... ecco gli allenatori che hanno speso di più (Di sabato 25 dicembre 2021) Un buon allenatore non è solo chi riesce a imporre le proprie idee alla squadra, ma anche chi porta in squadra nuovi innesti. Da Klopp a Mourinho, passando per Ancelotti e Conte, fino ad arrivare a ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 25 dicembre 2021) Un buon allenatore non è solo chi riesce a imporre le proprie idee alla squadra, ma anche chi porta in squadra nuovi innesti. Da Klopp a Mourinho, passando per Ancelotti e, fino ad arrivare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mou Conte, Mou, Pep e... ecco gli allenatori che hanno speso di più Un buon allenatore non è solo chi riesce a imporre le proprie idee alla squadra, ma anche chi porta in squadra nuovi innesti. Da Klopp a Mourinho, passando per Ancelotti e Conte, fino ad arrivare a Guardiola: chi è che ha speso di più? Ecco la Top 10 degli allenatori spendaccioni.

Serie A, pagelle: Inter 8, Milan 7, Juve 5, Roma 4,5 Le difficoltà di quest'estate non vanno dimenticate, perché in molti, dopo gli addii di Conte, ... Anche qui però le aspettative non sono state rispettate, perché Sarri (5), abbracciato come l'anti Mou, ...

ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, Conte lo spinge da Mou: ci pensa Mendes AsRomaLive.it Che fine ha fatto Dele Alli? "Un giorno rimpiangerai il fatto di non essere arrivato al livello a cui potevi arrivare". Era stato diretto José Mourinho con Dele Alli. Quando era sulla panchina del Tottenham, ...

ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, Conte lo spinge da Mou: ci pensa Mendes Calciomercato Roma, l'ultimo intreccio che potrebbe portare al nuovo colpo per José Mourinho: lo porta Mendes.

