Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Campobasso, omicidio nella notte di Natale: ucciso geometra 38enne #campobasso - MGraziaFasc : RT @TgrRaiMolise: #cronaca emergono nuovi elementi dalle indagini su #omicidio avvenuto ieri sera nei pressi del terminal bus di #Campobass… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #cronaca emergono nuovi elementi dalle indagini su #omicidio avvenuto ieri sera nei pressi del terminal bus di #Campobass… - TgrRaiMolise : #cronaca emergono nuovi elementi dalle indagini su #omicidio avvenuto ieri sera nei pressi del terminal bus di… - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Campobasso, omicidio nella notte di Natale: ucciso geometra 38enne #campobasso -

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso omicidio

commentanella notte di Natale a, dove un geometra di 38 anni, Cristian Micatrotta, è stato accoltellato alla gola da un coetaneo, Giovanni De Vivo. La vittima è morta poco dopo l'arrivo in ...nella notte di Natale a. Intorno alle 23 una lite tra due giovani del posto, nata per l'acquisto di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti, è finita con un colpo di ...E' accaduto poco dopo le ore 23 a poca distanza dalla stazione degli autobus, dove i due si erano dati appuntamento. Ci sarebbe un terzo giovane testimone dell'accaduto, le cui generalità sono state a ...CAMPOBASSO – Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale, come informa un comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso hanno eseguito “un provvedimento di fermo a caric ...