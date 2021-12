Ambra Angiolini e Francesco Renga vivono insieme? La verità (Di sabato 25 dicembre 2021) Ambra Angiolini e Francesco Renga abitano insieme? I due sono stati per anni una coppia solida creando anche una famiglia. Ecco la verità sull’argomento. Ambra Angiolini e Francesco Renga (Getty Images)insieme hanno fatto coppia fissa per tanti anni Ambra Angiolini e Francesco Renga, decidendo anche di creare una famiglia mettendo al mondo il loro figli Jolanda e Leonardo. Poi improvvisamente era è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, cioè la fine della loro relazione. I due poi si sono rifatti una vita, con nuovi rispettivi compagni, ma restando sempre in ottimi rapporti fra di loro. Forse in ... Leggi su chenews (Di sabato 25 dicembre 2021)abitano? I due sono stati per anni una coppia solida creando anche una famiglia. Ecco lasull’argomento.(Getty Images)hanno fatto coppia fissa per tanti anni, decidendo anche di creare una famiglia mettendo al mondo il loro figli Jolanda e Leonardo. Poi improvvisamente era è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, cioè la fine della loro relazione. I due poi si sono rifatti una vita, con nuovi rispettivi compagni, ma restando sempre in ottimi rapporti fra di loro. Forse in ...

