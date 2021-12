A che ora inizia la Messa di Natale 2021: orario inizio su Rai 1 (Di sabato 25 dicembre 2021) A che ora inizia la Messa di Natale 2021? Appuntamento in diretta alle ore 10.55 di oggi, sabato 25 dicembre 2021 su Rai 1. La celebrazione sarà trasMessa dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma. A seguire, alle ore 12, il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo Messaggio natalizio. Streaming e tv Appuntamento dalle ore 10.55 di oggi – 25 dicembre 2021, Natale – in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma, che però non è presieduta da Papa Francesco. A seguire – alle ore 12 – il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Sarà possibile ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 dicembre 2021) A che oraladi? Appuntamento in diretta alle ore 10.55 di oggi, sabato 25 dicembresu Rai 1. La celebrazione sarà trasdalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma. A seguire, alle ore 12, il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suoggio natalizio. Streaming e tv Appuntamento dalle ore 10.55 di oggi – 25 dicembre– in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma, che però non è presieduta da Papa Francesco. A seguire – alle ore 12 – il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Sarà possibile ...

