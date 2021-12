Unghie, idee per una manicure a prova di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non abbiate timore di una manicure last minute, soprattutto se le vostre vacanze iniziano ufficialmente il 24 dicembre. Lavoro e/o studio hanno rapito il vostro tempo libero ma, ora che potete approfittarne, siete alla ricerca della manicure perfetta per affrontare al meglio il Natale. Le ispirazioni arrivano facilmente da Instagram, completamente sommerso da beauty tips. Immancabile è il rosso, simbolo delle festività e intramontabile evergreen anche lato beauty. Ma tra le tendenze più interessanti per le Unghie del Natale 2021 tornano a gran voce i glitter, che si sposano benissimo con qualsiasi nuance. Rosso, verde, oro, argento e blu: tutte queste tonalità gridano Natale ad ogni pennellata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non abbiate timore di unalast minute, soprattutto se le vostre vacanze iniziano ufficialmente il 24 dicembre. Lavoro e/o studio hanno rapito il vostro tempo libero ma, ora che potete approfittarne, siete alla ricerca dellaperfetta per affrontare al meglio il. Le ispirazioni arrivano facilmente da Instagram, completamente sommerso da beauty tips. Immancabile è il rosso, simbolo delle festività e intramontabile evergreen anche lato beauty. Ma tra le tendenze più interessanti per ledel2021 tornano a gran voce i glitter, che si sposano benissimo con qualsiasi nuance. Rosso, verde, oro, argento e blu: tutte queste tonalità gridanoad ogni pennellata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

Unghie in gel bianche per Natale 2021, le idee più belle da sfoggiare Siete alla ricerca di idee per la perfetta manicure natalizia? Le tendenze per Natale 2021 prendono in prestito dall'estate le unghie in gel .... Total white , abbellite da diverse tecniche o da qualc ...

