Terapie intensive, il tasso di occupazione oltre il 10% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva da pazienti Covid è al 10,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 dicembre), sul filo della soglia critica, contro il dato precedente del 9,6% Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildidi posti letto in terapia intensiva da pazienti Covid è al 10,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 dicembre), sul filo della soglia critica, contro il dato precedente del 9,6% Segui su affaritaliani.it

Advertising

istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 351 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari… - Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è al 5,4%, +15 terapie intensive. Sono 929.775 i tamponi, altro record. 8.812 i ricoveri or… - borghi_claudio : Vi ricordate questi titoli ASSURDI?? con cui ci hanno riempito le orecchie nelle scorse settimane? Sono uscite le ta… - CarloPelissero : @DiegoFusaro Quindi la soluzione non sono i vaccini ma creare nuove terapie intensive? Arrivare a un milione di ter… - ErnestoRaineri : RT @DiegoFusaro: Parlano di terapie intensive in affanno. Quanti nuovi posti - chiediamo - hanno creato in questi due anni di emergenza? -