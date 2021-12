Sicilia, governo Musumeci approva esercizio provvisorio per 4 mesi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regione Sicilia in esercizio provvisorio per quattro mesi, fino al 30 aprile. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha dato il via libera al relativo disegno di legge proposto dall'assessore all'Economia, Gaetano Armao. Il provvedimento, adesso, verrà trasmesso all'Assemblea regionale Siciliana per iniziare il relativo iter di approvazione. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regioneinper quattro, fino al 30 aprile. Lo ha deciso il, che ha dato il via libera al relativo disegno di legge proposto dall'assessore all'Economia, Gaetano Armao. Il provvedimento, adesso, verrà trasmesso all'Assemblea regionalena per iniziare il relativo iter dizione.

