Sarà processato il padre che gettò dal balcone, uccidendolo, il cane del figlio dopo una discussione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo aveva portato nella sua stanza, poi lo ha preso in braccio e lanciato dal balcone del settimo piano della sua abitazione. uccidendolo. La storia del padre che uccide il cane del figlio gettandolo dal terrazzo risale al mese di aprile di tre anni fa, ma solo oggi il pm ha formulato un’accusa ben precisa nei confronti dell’uomo che ora Sarà processato per il reato di uccisione di animali. padre uccide cane del figlio a Roma, ora Sarà processato Il 18 aprile del 2018, come riporta il quotidiano Il Messaggero, il 47enne P.S. al culmine di una discussione con il figlio 18enne avrebbe preso il cane “Lilly”, un Jack Rusell, per poi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo aveva portato nella sua stanza, poi lo ha preso in braccio e lanciato daldel settimo piano della sua abitazione.. La storia delche uccide ildelgettandolo dal terrazzo risale al mese di aprile di tre anni fa, ma solo oggi il pm ha formulato un’accusa ben precisa nei confronti dell’uomo che oraper il reato di uccisione di animali.uccidedela Roma, oraIl 18 aprile del 2018, come riporta il quotidiano Il Messaggero, il 47enne P.S. al culmine di unacon il18enne avrebbe preso il“Lilly”, un Jack Rusell, per poi ...

