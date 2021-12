Retroscena Ghoulam | “rimprovero severo ai compagni dopo lo Spezia”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Faouzistriglia ila sconfitta contro lo. L’esterno algerino si è fatto sentire nello spogliatoio azzurro.RIMPROVERA ILa sconfitta in casa contro il modestoè la terza consecutiva al Maradona. Aurelio De Laurentiis ha provato a rasserenare gli animi brindando con la squadra e augurando a tutti buone feste. Se il patron degli azzurri ha gettato acqua sul fuoco,, uno dei senatori della squadra non l’ha presa altrettanto bene, come rivela l’edizione odierna del quotidiano il Mattino. Il terzino algerino ha radunato ie ha fatto a tutti un sonoro “cazziatone”: ” Gli azzurri hanno perso l’opportunità di restare al passo delle due milanesi. E proprio subito ...