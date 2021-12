“Non me ne vado”: Inter, il top player fa esultare i tifosi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ottime notizie per i tifosi dell’Inter. Skriniar, in un’Intervista al Corriere della Sera, ha confermato la sua volontà di restare. Il girone di andata del campionato italiano si è concluso con l’Inter capolista. I nerazzurri hanno vinto anche l’ultima gara prima della sosta natalizia contro il Torino di Juric, grazie alla rete di Dumfries. Ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ottime notizie per idell’. Skriniar, in un’vista al Corriere della Sera, ha confermato la sua volontà di restare. Il girone di andata del campionato italiano si è concluso con l’capolista. I nerazzurri hanno vinto anche l’ultima gara prima della sosta natalizia contro il Torino di Juric, grazie alla rete di Dumfries. Ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Ti piove sulla testa una vagonata di milioni e puoi regalare alla tua squadra del cuore uno dei due grandi attaccan… - RealEmisKilla : Ogni volta che vado a prendere mia figlia fuori dall’asilo guardo i genitori e mi sembrano tutti vecchi, non mi ren… - giulshot : @ily2mina ti giuro con ogni singolo toro che incontro non vado d’accordo - marcomoschetta : RT @italianprometeo: Non ci crederete ma oggi mi hanno chiesto il gp per prendere il caffè al bar. Dove vado da anni. Ho salutato per sempr… - tlalnepantla44 : @AlessiaBlack03 Vedi io è una vita che non ci vado. Non ho neppure la televisione e continuo senza mascherina a com… -