petergomezblog : Manovra, c’è il divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022… - Agenzia_Italia : Nella notte il via libera alla fiducia con 215 voti favorevoli e 16 contrari. Il provvedimento passa alla Camera, c… - fattoquotidiano : #Manovra, oggi il via libera al Senato (poi l’ok blindato della Camera). Vale 32 miliardi: 8 al taglio delle tasse… - CorriereAlpi : Maratona nella notte in Senato per il maxi emendamento che sblocca la Finanziaria. L’assegno unico per i figli inca… - serenel14278447 : Manovra, ok dal Senato: fiducia con 215 voti. Renzi polemico -

Manovra, via libera di Palazzo Madama alla fiducia sul maxiemendamento: 215 i sì. Il cartello di Calderoli L'Aula del Senato conferma la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla manovra con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa alla Camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell'anno. Approvata la variazione di bilancio Il ...

Manovra, c'è il via libera: dal taglio delle tasse alle pensioni ai bonus sulla casa: ecco tutti i dettagli voce per voce

