Luca Onestini ha vinto il reality spagnolo Secret Story (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luca Onestini - Secret Story Vittoria iberica per Luca Onestini. Ieri sera, dopo 105 giorni di gioco, l'ex tronista ha vinto la prima edizione di Secret Story: La Casa de Los Secretos, il reality spagnolo in onda su TeleCinco. Un trionfo che ha permesso al 28enne di portarsi a casa il premio in palio di 50.000 euro, al culmine di una finalissima dove si è scontrato con Cristina Porta, la giornalista sportiva con cui ha intrecciato una relazione all'interno della casa. Muovendosi sulla falsariga del più noto Grande Fratello, Secret Story ha visto 18 concorrenti, più o meno appartenenti al mondo dello spettacolo, convivere in una casa spiata 24 ore ...

