Juve | Fabio Capello senza freni su Max Allegri | Pigro | che errore

Advertising

fabio_salzano : @robertus59 @AndreaIndri3 @romolo60 @LeastSquares71 @FIGC Chiamasi plusvalenza. Soldi che Lotito passa a Lotito. Ta… - Fabio_Giordano : @carmi_ne @Mucio80 @UnderstatXG Avrebbe dovuto vincere il campionao la Juve, assurdo... - rue_126 : @Fabio_in_DC ahah maurizio sarri alla juve. - Fabio_Martini_ : Questa giornata di campionato aveva apparentemente un turno favorevole per le squadre di testa. Aver recuperato pu… - miguel99845585 : A @SkySport, #Caressa ed i suoi ospiti ?? non sanno ancora che l’Inter ha giocato ?? Incipit del Fabio de noantri:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Fabio

Capello: 'Allegri pigro, che errore tornare alla' 'Tornare allaè stato un errore - è la sentenza di Donalla rosea - . Avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, ...Capello, ex allenatore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un ... Diciamo che laera una scelta comoda. All'estero è più dura, devi metterti in discussione, ...L'ex tecnico bianconero senza giri di parole sul mister toscano: Tornare alla Juve è stato un errore, ma ora ha trovato la strada migliore.Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli per accasarsi ai bianconeri nel ruolo di Direttore Sportivo. Cristiano Giuntoli e il Napoli sono ormai insieme dal 2015. A quel temp ...