GF Vip 6 | la sostituta di Sonia Bruganelli è un’ex gieffina | di chi si tratterebbe

(Di venerdì 24 dicembre 2021)sarà effettivamente assente a una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6. Questo, tuttavia, non certo perché nella scorsa puntata ha avuto dei dissapori con Alfonso Signorini, col quale pare si sia chiarita nel dopo puntata. Al contrario, l’assenza della moglie di Paolo Bonolis per una puntata era già stata programmata e comunicata dalla donna alla redazione, che le ha trovato quindi una. GF Vip 6, tra le new-entry anche Delia Duran? Secondo le ultime anticipazioni tv, sono previsti nella Casa dei nuovi ingressi in ruoli inediti, tra cui il ritorno della modella venezuelana, in vista del nuovo anno GF Vip 6,assente per una puntata A dare la ...

Laura Freddi o Elenoire Casalegno: chi sostituisce Sonia Bruganelli al GF Vip?

...show solamente per una diretta e gli autori starebbero già lavorando per trovare la sua. ... 'Lei aveva già anticipato che avrebbe saltato una puntata del Grande Fratelloma non significa ......il toto - nomi sulla presuntasi sta facendo sempre più insistente, la stessa Sonia ha deciso di rompere il silenzio , facendo luce sulla situazione. Sonia Bruganelli lascia il GFdopo ...La lite di Sonia Bruganelli con Alfonso Signorini non mette in crisi la sua presenza al "GF Vip", poiché la moglie di Paolo Bonolis dovrebbe lasciare gli studi solamente per una diretta.LEGGI ANCHE: — GF Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli che va in vacanza? Ecco cosa viene svelato a Casa Chi Tra scherzi e battute, Sonia Bruganelli sembra aver smentito attraverso Instagram ...