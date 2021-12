Deddy | giunta al capolinea la sua storia con Mariasole Pollio? Gli indizi sui social

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Da quanto emerso sui, sembrerebberoallad’amore tra, ex concorrente della scorsa edizione di Amici, e, volto noto sui. A far pensare ciò sono stati alcunisuie rivelazioni di Deianira Marzano, l’esperta di gossip. È FINITA? – Dopo la fine della sua relazione con L'articolo

Advertising

deddymyall : RT @Diregiovani: Stando ai rumors sembra essere giunta al capolinea la storia tra #Deddy e #MariasolePollio! ?? #Amici #amici20 #Amici21 ?? h… - Diregiovani : Stando ai rumors sembra essere giunta al capolinea la storia tra #Deddy e #MariasolePollio! ?? #Amici #amici20… - alicejuvelove : Visti i capelli di tutti ormai, io direi che è giunta l'ora di far entrare Deddy per una spuntatina... #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Deddy giunta

Stando ai rumors sembra essereal capolinea la storia trae Mariasole Pollio , mai confermata ufficialmente dai diretti interessati. L'influencer Deianira Marzano ha risposto ad alcune segnalazioni dei fan in merito ...alla nona edizione, "Genova per Voi" si conferma ancor di più come una realtà importante e ... Inoltre ha scritto canzoni per Alfa, Annalisa, Baby K, Benji,, Enula, Gaia e Noemi. Firma tre ...Deddy e la fidanzata si sono lasciati? Il cantante ex concorrente di Amici sembra essere ai ferri corti con la ragazza e la loro storia d’amore pare ormai giunta ai titoli di coda. Ecco l’indiscrezion ...Stando ai rumors sembra essere giunta al capolinea la storia tra Deddy e Mariasole Pollio, mai confermata ufficialmente ...