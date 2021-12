Covid, Piemonte a un passo dalla zona gialla. Altre tre Regioni a rischio tra una settimana (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Piemonte subito verso la zona gialla, Altre tre Regioni a rischio tra una settimana. Con i contagi in forte aumento e la variante Omicron in rapida diffusione, si appresta a cambiare la mappa delle restrizioni anti Covid a cavallo delle festività natalizie. Il Piemonte, in particolare, ha il 10 e 15 per cento di occupazione dei posti letto rispettivamente in terapia intensiva e nelle aree mediche. Secondo il governatore Alberto Cirio i valori sono sotto i limiti di allerta «ma dato che i nostri numeri sfiorano la soglia che fa scattare la zona gialla, lo abbiamo segnalato al ministro Speranza che assumerà la decisione finale». Tra una settimana rischiano di lasciare la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsubito verso latretra una. Con i contagi in forte aumento e la variante Omicron in rapida diffusione, si appresta a cambiare la mappa delle restrizioni antia cavallo delle festività natalizie. Il, in particolare, ha il 10 e 15 per cento di occupazione dei posti letto rispettivamente in terapia intensiva e nelle aree mediche. Secondo il governatore Alberto Cirio i valori sono sotto i limiti di allerta «ma dato che i nostri numeri sfiorano la soglia che fa scattare la, lo abbiamo segnalato al ministro Speranza che assumerà la decisione finale». Tra unarischiano di lasciare la ...

