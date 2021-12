Covid, morto l’ex senatore no-vax Bartolomeo Pepe (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Covid. E’ morto l’ex senatore del Movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax Bartolomeo Pepe. Lo si apprende da fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie. Bartolomeo Pepe era stato ricoverato in terapia Leggi su 2anews (Di venerdì 24 dicembre 2021)era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal. E’del Movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax. Lo si apprende da fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie.era stato ricoverato in terapia

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - fanpage : È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore #NoVax: era ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva… - mbbelluco : RT @jacopo_iacoboni: è morto di Covid l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax ?@LaStampa? - sir_1980 : RT @tankerenemy: E' morto l'attivista e Senatore Bartolomeo Pepe. Anche lui intubato. Anche lui soppresso. Diagnosi: Covid. -