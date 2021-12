CIRCO DI MONTECARLO: NATALE E CAPODANNO SU RAI3 CON MELISSA GRETA MARCHETTO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non è NATALE e CAPODANNO senza il Festival Internazionale del CIRCO di MONTECARLO che torna su RAI3 in due prime serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre con la conduzione di MELISSA GRETA MARCHETTO. A causa del Covid, quest’anno la celebre festa circense non si è svolta e rivedremo le ultime edizioni. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che consegnerà gli Oscar del CIRCO: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. La Vigilia di NATALE sono proposte le performances più belle e significative della 43esima edizione del Festival del CIRCO di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non èsenza il Festival Internazionale deldiche torna suin due prime serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre con la conduzione di. A causa del Covid, quest’anno la celebre festa circense non si è svolta e rivedremo le ultime edizioni. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che consegnerà gli Oscar del: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. La Vigilia disono proposte le performances più belle e significative della 43esima edizione del Festival deldi ...

