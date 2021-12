Basket, NBA 2021/2022: Phoenix e Golden State non si fermano, Curry ne fa 46. Lakers ko (Di venerdì 24 dicembre 2021) Programma ricchissimo per la regular season NBA 2021/2022 nella notte italiana tra il 23 e il 24 dicembre, con ben 11 match scesi in campo nonostante il rinvio della sfida tra Portland e Brooklyn a causa dei casi Covid all’interno dei Nets. Nessuna sorpesa ad ovest, dove le prime tre della classe centrano la vittoria: i Phoenix Suns superano 113-101 Oklahoma con un Devin Booker da 30 punti, ma fa decisamente meglio Stephen Curry che con una serata da 46 punti trascina i Golden State Warriors alla vittoria per 113-104 su Memphis. Bene anche gli Utah Jazz, che regolano 128-116 Minnesota: miglior marcatore Donovan Mitchell, autore di 28 punti e 7 assist. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI Sconfitta invece per i Los Angeles Lakers, che cadono allo Staples Center contro i ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Programma ricchissimo per la regular season NBAnella notte italiana tra il 23 e il 24 dicembre, con ben 11 match scesi in campo nonostante il rinvio della sfida tra Portland e Brooklyn a causa dei casi Covid all’interno dei Nets. Nessuna sorpesa ad ovest, dove le prime tre della classe centrano la vittoria: iSuns superano 113-101 Oklahoma con un Devin Booker da 30 punti, ma fa decisamente meglio Stephenche con una serata da 46 punti trascina iWarriors alla vittoria per 113-104 su Memphis. Bene anche gli Utah Jazz, che regolano 128-116 Minnesota: miglior marcatore Donovan Mitchell, autore di 28 punti e 7 assist. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI Sconfitta invece per i Los Angeles, che cadono allo Staples Center contro i ...

