Basket | Alessandro Gentile racconta le sue problematiche personali | “Mi sono sentito fuori luogo | ma tengo duro e combatto”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)sta combattendo la sua personale battaglia contro la depressione. Il cestista della Openjobmetis Varese nei giorni scorsi ha rivelato il suo disagio per mezzo di un tweet nel quale hato cosa sia successo a livello mentale negli ultimi periodi della sua vita e, soprattutto, ha dato modo di parlare di un argomento così importante al giorno d’oggi, che coinvolge tutti, anche i campioni dello sport. Dopo aver scontato la squalifica sul campo, l’ex giocatore di Trento, sarà di nuovo di scena proprio contro la sua ex squadra ma, per il momento, ha deciso dirsidal parquet al Corriere della Sera, per mezzo di una lunga intervista a cuore aperto. Il nativo di Maddaloni inizia spiegando cosa sia per lui il disagio che prova e come lo affronti. “L’argomento è delicato, ...

E per un gioco del destino,Gentile riprenderà in quella Trento che tra 2019 e 2020 era ... C'entra anche il momento difficile dela Varese? "No, la mia vita è molto più grande della ...Interessante e lunga intervista perGentile , che al Corriere della Sera ha raccontato il suo rapporto con la salute mentale ...Gentile sottolinea come questo problema esuli dal...Alessandro Gentile sta combattendo la sua personale battaglia contro la depressione. Il cestista della Openjobmetis Varese nei giorni scorsi ha rivelato il suo disagio per mezzo di un tweet nel quale ...Basket, le parole di Alessandro Gentile al Corriere della Sera: "Depressione? Non dobbiamo vergognarci, mia battaglia non ancora finita" ...