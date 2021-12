ATP Cup, Berrettini e Sinner i primi in campo per l’Italia nel 2022 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nuovo anno in arrivo, altra intensa stagione di tennis alle porte. Diversi i tornei ad inaugurare il 2022, con le prime significative premesse degli Australian Open. Tra tutti, proprio l’ATP Cup vedrà scendere in campo la coppia italiana Matteo Berrettini-Jannik Sinner. Orgogliosi di portare la maglia della Nazionale, si preparano ora all’atteso torneo, con sguardo verso il primo Slam, puntato dagli azzurri come loro scenario di trionfo. In vista delle sfide sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio, la squadra italiana è quindi ora determinata sulle sue prossime mosse. Già, infatti, delineate le competizioni con cui faranno debutto i grandi tennisti italiani. ATP Cup: primo torneo d’esordio per i tennisti italiani. Dopo l’inizio con la coppia Berrettini-Sinner, delineate tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nuovo anno in arrivo, altra intensa stagione di tennis alle porte. Diversi i tornei ad inaugurare il, con le prime significative premesse degli Australian Open. Tra tutti, proprio l’ATP Cup vedrà scendere inla coppia italiana Matteo-Jannik. Orgogliosi di portare la maglia della Nazionale, si preparano ora all’atteso torneo, con sguardo verso il primo Slam, puntato dagli azzurri come loro scenario di trionfo. In vista delle sfide sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio, la squadra italiana è quindi ora determinata sulle sue prossime mosse. Già, infatti, delineate le competizioni con cui faranno debutto i grandi tennisti italiani. ATP Cup: primo torneo d’esordio per i tennisti italiani. Dopo l’inizio con la coppia, delineate tutte ...

