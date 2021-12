Antonio Conte non si risparmia: “Una perdita di tempo? Vi dico la mia” (Di venerdì 24 dicembre 2021) I contagi da Covid-19 in Inghilterra non si fermano e la presenza di numerosi positivi all’interno del campionato inglese potrebbero causarne la sospensione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nella giornata di giovedì 23 dicembre si è tenuto un incontro virtuale tramite Zoom. I vari manager delle squadre inglesi hanno discusso riguardo il benessere dei giocatori. Tra i vari tecnici, Rafa Benitez (allenatore dell’Everton) ha proposto di sospendere il campionato fino a inizio anno. Proposta bocciata dai vertici della Premier, i quali non vogliono rinunciare a giocare i match che il calendario natalizio prevede. Premier League, TottenhamA non risparmiarsi con le parole è stato Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro e attualmente allenatore degli Spurs, che ha dichiarato: “Quando hai un muro davanti puoi dire o ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021) I contagi da Covid-19 in Inghilterra non si fermano e la presenza di numerosi positivi all’interno del campionato inglese potrebbero causarne la sospensione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nella giornata di giovedì 23 dicembre si è tenuto un incontro virtuale tramite Zoom. I vari manager delle squadre inglesi hanno discusso riguardo il benessere dei giocatori. Tra i vari tecnici, Rafa Benitez (allenatore dell’Everton) ha proposto di sospendere il campionato fino a inizio anno. Proposta bocciata dai vertici della Premier, i quali non vogliono rinunciare a giocare i match che il calendario natalizio prevede. Premier League, TottenhamA nonrsi con le parole è stato, ex tecnico nerazzurro e attualmente allenatore degli Spurs, che ha dichiarato: “Quando hai un muro davanti puoi dire o ...

