Amici | Carola prossima all’eliminazione | “ormai si è stancata di me”

Gli ultimi giorni ad Amici sono stati alquanto complessi per alcuni allievi, in particolare per Carola: ecco che cosa è successo. Amici, Carola-AltranotiziaLa ballerina di danza classica Carola Puddu fin dai primi giorni all'interno della scuola di Amici si è distinta per talento, tecnica, professionalità e serietà. La maestra Alessandra Celentano si è sempre detta contenta ed orgogliosa dell'allieva. Del resto, la sua bravura è innegabile, vanta alle spalle una carriera scolastica e lavorativa di grande livello. Si è trasferita per diverso tempo in Canada per dedicarsi alla sua più grande passione, la danza. Tuttavia gli ultimi giorni per la ragazza sono stati un po' difficili a causa della gara d'improvvisazione giudicata da Nancy Berti. Gara in cui è arrivata ...

