All’improvviso la proposta di matrimonio in diretta | nessuno se lo aspettava | emozioni incredibili in studio

Leggi su sologossip

(Di venerdì 24 dicembre 2021) ; cosa è successo nel corso dell’amatissimo programma. È tempo di proposte diin tv! Dopo l’emozionantedel fidanzato di Carola Campagna nel corso dell’ultima puntata di All Together Now, arriva un’altra sorpresa incredibile. Un’altra coppia è pronta per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.