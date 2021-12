(Di giovedì 23 dicembre 2021) Momenti di panico stamattina adove un uomo ha aggredito unasulla pubblica via. La vittima dell’è una dipendente del museo diocesano che si trova alle spalle del Duomo. L’autore dell’è un cittadino di origine tedesca in visita a. Secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe preso a schiaffi la (live.it)

Advertising

ViteAnto : RT @PalermoToday: Notte violenta alla vigilia di Natale, uomo ferito con un taglierino vicino alla stazione - zazoomblog : Violenta aggressione a Monreale turista schiaffeggia una donna - #Violenta #aggressione #Monreale - infoiteconomia : Violenta aggressione a Monreale, turista schiaffeggia una donna - PalermoToday : Notte violenta alla vigilia di Natale, uomo ferito con un taglierino vicino alla stazione - infoiteconomia : Violenta aggressione a Monreale, turista schiaffeggia una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta aggressione

PalermoToday

La rabbia di chi non comprende le parole sagge del Vangelo, le false accuse , l', il ... com'era consuetudine allora; mentre nella città di Gerusalemme si scatenò una...Ferito con un taglierino la notte della vigilia di Natale. Un 61enne di nazionalità somala è stato aggredito nella tarda serata di ierii vicino piazza Giulio Cesare, nella zona della stazione centrale.Hanno lanciato le sedie contro le vetrate, danneggiandole, poi sono entrati nell’elegante locale e hanno arraffato quanto più potevano. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sui danneggiamen ...La denuncia dell’Ordine professionale e l’appello alle istituzioni "Chiediamo non solidarietà postuma, ma azioni concrete di prevenzione" ...