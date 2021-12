Sebino Spa | record storico di ordini | +32% rispetto al 2020

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Madone.Spa, system integrator leader nell’impiantistica antincendio e security, informa che nel corso del 2021 sono stati sottoscritti dalla capogruppoper commesse, realizzate o da realizzarsi, per un totale di circa 41,5 milioni di euro, con un incremento del 32% sul medesimo parametro del, quando le commesse sottoscritte erano state pari a 31,5 milioni di euro. “Si sta per chiudere un annoper la divisione impiantistica di– spiega Gianluigi Mussinelli, amministratore delegato -. Una ulteriore conferma che il settore è in forte espansione, trainato non solo dall’e-commerce, ma da altri 3 importanti fattori che si sono materializzati anche e soprattutto a causa della pandemia e degli effetti derivanti dall’incremento dei prezzi dei beni; il primo fattore è relativo ...

Trend-online.com

Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato: "Si sta per chiudere un anno record per la divisione Impiantistica di. Una ulteriore conferma che il settore è in forte espansione, trainato non ...