(Di giovedì 23 dicembre 2021) SALERNO - La quarantena imposta ai tesserati dellanei giorni scorsi, e che ha precluso alla squadra di partire per Udine e disputare l'ultima gara del 2021, non è bastata a prevenire ...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, accertata un'altra positività al Covid: Il tampone appartiene ad un componente del gruppo squadra già… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana accertata

1919 - si legge nel comunicato pubblicato sul sito del club - comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in ...Il risultato del test rapido era dubbio, ma la positività è statada un tampone ... Dopo il focolaio allache non andrà in trasferta a Udine , grane anche nella Lazio : oggi il ...Dramma a Salerno: Pierpaolo Barbato muore improvvisamente a 28 anni, la famiglia sporge denuncia: vuole chiarire le cause del decesso del giovane ...Non si è giocata Udinese-Salernitana, primo anticipo dell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. La squadra campana è stata infatti ...