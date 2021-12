Quarta dose, Fauci: “Prematuro parlarne” (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ troppo presto per parlare di una Quarta dose di vaccino contro il Covid-19 per la maggior parte delle persone. Lo ha detto il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, Anthony Fauci, dicendo di ritenere ”Prematuro parlare di una Quarta dose”. Anche Israele, che aveva previsto di somministrare domenica una Quarta dose di vaccino, ha deciso oggi di fare marcia indietro e di aspettare. “Una delle cose che seguiremo con molta attenzione è quale sia la durata della protezione dopo la terza dose di un vaccino mRna”, ha detto Fauci, riservando un discorso a parte alle persone gravemente immunocompromesse. Fauci ha invece sottolineato l’importanza di ottenere subito un booster ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ troppo presto per parlare di unadi vaccino contro il Covid-19 per la maggior parte delle persone. Lo ha detto il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, Anthony, dicendo di ritenere ”parlare di una”. Anche Israele, che aveva previsto di somministrare domenica unadi vaccino, ha deciso oggi di fare marcia indietro e di aspettare. “Una delle cose che seguiremo con molta attenzione è quale sia la durata della protezione dopo la terzadi un vaccino mRna”, ha detto, riservando un discorso a parte alle persone gravemente immunocompromesse.ha invece sottolineato l’importanza di ottenere subito un booster ...

