Mattarella consegna il Tricolore a Bertagnolli | “Voglia di raccontarsi alle Paralimpiadi ”

Roma – Quando ha ricevuto il Tricolore dalle mani del Presidente della Repubblica Giacomo era molto emozionato. Un campione di altissimo livello con medaglie paralimpiche in bacheca e tanta esperienza sulle piste di sci. Eppure quelle mani tremavano. E anche la sua voce era così. Sarà uno dei protagonisti principali ai prossimi Giochi Invernali di marzo. Dopo le eccezionali Paralimpiadi da lui stesso disputate nel 2018 con una cascata di allori e l'inizio di una carriera sfavillante nello sci alpino, Bertagnolli sarà il Portabandiera a Pechino. E' stato il Comitato Italiano Paralimpico a sceglierlo. Tra i migliori dei migliori. E non sarà facile il compito di rappresentare un intero movimento, forse lo sarà di più, rispetto al ripetersi sul podio: "Grandissimo onore per me. Questa bandiera – ha detto l'azzurro al ...

