Il senatore Bartolomeo Pepe, convinto no vax, è morto di Covid a 59 anni (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe è morto a 59 anni, ucciso da una polmonite interstiziale bilaterale causata dal virus Sars - CoV - 2. Pepe era un convinto no - vax e all'inizio del 2020 aveva ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'exM5sa 59, ucciso da una polmonite interstiziale bilaterale causata dal virus Sars - CoV - 2.era unno - vax e all'inizio del 2020 aveva ...

