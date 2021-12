I tifosi della Lazio attaccano Acerbi: avete sentito? (Di giovedì 23 dicembre 2021) I tifosi non hanno mandato giù le polemiche e il gesto di Francesco Acerbi dopo il suo gol all’Olimpico nella gara contro il Genoa. Rispedite al mittente le scuse social, nella giornata di ieri gli ultras della Lazio hanno diramato un comunicato in cui criticano duramente l’atteggiamento del difensore: Francesco Acerbi «Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tifosi valgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic, monumenti della nostra storia. Siamo entrati negli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Inon hanno mandato giù le polemiche e il gesto di Francescodopo il suo gol all’Olimpico nella gara contro il Genoa. Rispedite al mittente le scuse social, nella giornata di ieri gli ultrashanno diramato un comunicato in cui criticano duramente l’atteggiamento del difensore: Francescouomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che ivalgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic, monumentinostra storia. Siamo entrati negli ...

