I cristiani in Medioriente sono sempre di meno

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In Iraq erano mezzo milione, adesso – ma le stimepiù complicate – soltanto 15mila. In Siriain calo da anni, a causa della guerra e della repressione, mentre in Egittosottoposti a discriminazioni ed esclusioni specifiche. A Gaza, dove un tempo erano totalità,soltanto 800. . Scompaiono, spiega la scrittrice, giornalista e reporter di guerra Janine Di Giovanni, senior fellow del Jackson Institute for Global Affairs della Yale University e soprattutto autrice di “The Vanishing”, libro che documenta la diminuzione progressiva della presenza cristiana in aree dovepresenti da duemila anni. Come spiega al podcast di Haaretz, «È un declino evidente e rapido», che ha potuto riscontrare con i suoi viaggi e la sua frequentazione delle comunità cristiane mediorientali. «In Iraq è ...