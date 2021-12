Covid:appello Macron a farsi test prima di Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Emmanuel Macron, invita i connazionali a rispettare i cosiddetti 'gesti barriera' - come il distanziamento o l'uso della mascherina' e a sottoporsi ad un test preventivo anti - Covid prima di Natale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Emmanuel, invita i connazionali a rispettare i cosiddetti 'gesti barriera' - come il distanziamento o l'uso della mascherina' e a sottoporsi ad unpreventivo anti -di. ...

ilriformista : L'appello del sottosegretario Sileri: 'Ogni 10mila bambini contagiati, 65 vanno in ospedale e purtroppo uno di loro… - fattoquotidiano : L’appello di De Luca ai campani: “Evitate trasmissioni tv che parlano di covid, cambiate canale. Guardate i film di… - amnestyitalia : Zhang Zhan ha rischiato tutto per rendere note informazioni sul Covid-19 quando il virus è apparso per la prima vol… - TweetsdiTeo : RT @amnestyitalia: Zhang Zhan ha rischiato tutto per rendere note informazioni sul Covid-19 quando il virus è apparso per la prima volta a… - CorriereUniv : L'appello di docenti e intellettuali contro un eventuale #Maturità leggera nelle mani del ministro Patrizio Bianchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Covid:appello Macron a farsi test prima di Natale ... una delle città più popolose al mondo dove in questi ultimi giorni si sono andate moltiplicando le file davanti alle farmacie e i laboratori di analisi per realizzare test anti - Covid. Ieri, il ...

In Umbria crescita esponenziale dei contagi, Coletto: "Attenzione durante le feste' Un appello alla responsabilità alla luce dell'aumento esponenziale dei contagi e all'inizio, ormai ...avuti entro le 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi riconducibili all'infezione da Covid. ...

Natale 2021. Il messaggio di auguri del Presidente della Provincia di Salerno Gli auguri di Buon Natale del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese. Questo è il secondo Santo Natale che purtroppo ci trova ancora in pandemia. È invece il qu ...

