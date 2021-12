Covid: in Fvg 1.081 nuovi contagi e 6 decessi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi in Fvg su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono 20.310 i test rapidi antigenici effettuati, dai quali sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi in Fvg su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono 20.310 i test rapidi antigenici effettuati, dai quali sono stati ...

