Barbara d’Urso è sparita? La verità

Barbara d'Urso, su Instagram, ha voluto rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per non averla più vista in televisione durante questa settimana. La conduttrice ha spiegato che non ha alcun problema di salute, ma semplicemente è in vacanza mentre su Canale 5 prosegue l'informazione con Simona Branchetti.

