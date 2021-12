Antonella Nota: la scienziata italiana che manderà in orbita Webb, il più grande telescopio di sempre (Di giovedì 23 dicembre 2021) La missione parte il giorno di Natale e promette di aiutare l’umanità a svelare nuovi segreti dell’universo. A cominciare da quello dell’esistenza di altre forme di vita da qualche parte tra le stelle. È il James Webb, ovvero il più grande telescopio spaziale mai costruito fino a ora: la sua partenza è prevista proprio il 25 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Missione: scrutare le origini dell’Universo e dare una risposta alle «domande fondamentali». A raccontare le grandi speranze riposte in questo nuovo rivoluzionario e inedito strumento è Antonella Nota, associate director per la European Space Agency dello Space telescope science institute, in un’intervista a Repubblica: la scienziata gestisce il programma Hubble (il predecessore) e James ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) La missione parte il giorno di Natale e promette di aiutare l’umanità a svelare nuovi segreti dell’universo. A cominciare da quello dell’esistenza di altre forme di vita da qualche parte tra le stelle. È il James, ovvero il piùspaziale mai costruito fino a ora: la sua partenza è prevista proprio il 25 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Missione: scrutare le origini dell’Universo e dare una risposta alle «domande fondamentali». A raccontare le grandi speranze riposte in questo nuovo rivoluzionario e inedito strumento è, associate director per la European Space Agency dello Space telescope science institute, in un’intervista a Repubblica: lagestisce il programma Hubble (il predecessore) e James ...

