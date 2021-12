Anm: Bus, metro e funicolari, ecco le corse e gli orari a Natale e Capodanno (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anm (Azienda napoletana mobilità) informa che per il periodo delle festività i servizi della rete di trasporto Anm modificano orari e modalità di esercizio. La Linea 1 della metropolitana di Napoli, nei giorni del 24 dicembre e del 31 dicembre, anticipa le ultime partenze da Piscinola alle ore 19.18 e da Garibaldi alle ore 19.44. A Natale, 25 Dicembre e il 1° Gennaio, anticipa la chiusura con le ultime partenze da Piscinola delle ore 12.32 e da Garibaldi alle ore 12.58. Le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto il 24 e 31 dicembre anticipano l’ultima corsa alle ore 19.40. Il 25 dicembre e il 1° gennaio chiudono al pubblico dopo l’ultima corsa delle ore 13. Il servizio tram, bus e filobus il 24 e 31 dicembre termina alle ore 20 (ultime corse da capolinea ore 19), il 25 dicembre e il 1° gennaio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anm (Azienda napoletana mobilità) informa che per il periodo delle festività i servizi della rete di trasporto Anm modificanoe modalità di esercizio. La Linea 1 dellapolitana di Napoli, nei giorni del 24 dicembre e del 31 dicembre, anticipa le ultime partenze da Piscinola alle ore 19.18 e da Garibaldi alle ore 19.44. A, 25 Dicembre e il 1° Gennaio, anticipa la chiusura con le ultime partenze da Piscinola delle ore 12.32 e da Garibaldi alle ore 12.58. LeCentrale, Chiaia e Montesanto il 24 e 31 dicembre anticipano l’ultima corsa alle ore 19.40. Il 25 dicembre e il 1° gennaio chiudono al pubblico dopo l’ultima corsa delle ore 13. Il servizio tram, bus e filobus il 24 e 31 dicembre termina alle ore 20 (ultimeda capolinea ore 19), il 25 dicembre e il 1° gennaio ...

