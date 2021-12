AEW: C’è già la data per il rematch tra Page e Danielson, questa volta ci sarà una giuria (Di giovedì 23 dicembre 2021) Abbiamo ancora tutti negli occhi il fantastico match della scorsa settimana per il titolo AEW, 60 minuti di battaglia non sono bastati a decidere il vincitore, anche se ad Hangman Page forse sarebbe bastato qualche secondo in più per aggiudicarsi l’incontro. Come annunciato nel pomeriggio di ieri da Tony Khan, questa notte durante lo speciale Holiday Bash Page e Danielson hanno avuto un confronto sul ring ed è stata annunciata la data del rematch e anche una piccola stipulazione. Serviranno i giudici? Arriva molto presto questo rematch, serve a tutti avere un vincitore certo e il titolo AEW sarà di nuovo in palio il prossimo 5 Gennaio, un bel modo per iniziare l’anno. Il primo a giungere sul ring per parlare con Tony Schiavone è stato il ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 dicembre 2021) Abbiamo ancora tutti negli occhi il fantastico match della scorsa settimana per il titolo AEW, 60 minuti di battaglia non sono bastati a decidere il vincitore, anche se ad Hangmanforse sarebbe bastato qualche secondo in più per aggiudicarsi l’incontro. Come annunciato nel pomeriggio di ieri da Tony Khan,notte durante lo speciale Holiday Bashhanno avuto un confronto sul ring ed è stata annunciata ladele anche una piccola stipulazione. Serviranno i giudici? Arriva molto presto questo, serve a tutti avere un vincitore certo e il titolo AEWdi nuovo in palio il prossimo 5 Gennaio, un bel modo per iniziare l’anno. Il primo a giungere sul ring per parlare con Tony Schiavone è stato il ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: C'è già la data per il rematch tra Page e Danielson, questa volta ci sarà una giuria -… - treno_regionale : Cmq al'ultimo show di BWT c'erano un po' di ragazzi con magliette di AEW, stavolta invece no perché c'è da aspettar… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Non c'è due senza tre, MJF ancora una volta con l'anello al dito - - JeriCool94 : Tweet no spoiler, manco io so che è successo nel film lol La gente che non vuole spoiler di #SpiderManNoWayHome pur… -

Ultime Notizie dalla rete : AEW C’è Wrestling AEW: All Out, l’evento che riscriverà la storia Sky Sport