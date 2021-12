Un Amore di Famiglia: a Napoli una scuola per bambini bilingue, digitale e sostenibile (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una scuola bilingue, digitale e sostenibile. Sono queste le caratteristiche di “Un Amore di Famiglia”, il polo didattico che è stato presentato domenica 19 dicembre a Palazzo Fondi. Il progetto nasce nel 2015 in una struttura di 600 mq complessivi ubicata a Napoli, nella centralissima Via De Gasperi. All’interno ci sono due aree didattiche: l’area nido, con accoglienza fin dai primi mesi; scuola di infanzia, con bilinguismo, musicalità e approccio ecologico. Funzionante 11 mesi all’anno, con attività indoor e outdoor che comprendono percorsi di conoscenza attraverso le meraviglie culturali ed artistiche del territorio campano, questa scuola permette al bambino di imparare l’educazione ambientale con la stessa naturalezza con cui impara ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una. Sono queste le caratteristiche di “Undi”, il polo didattico che è stato presentato domenica 19 dicembre a Palazzo Fondi. Il progetto nasce nel 2015 in una struttura di 600 mq complessivi ubicata a, nella centralissima Via De Gasperi. All’interno ci sono due aree didattiche: l’area nido, con accoglienza fin dai primi mesi;di infanzia, con bilinguismo, musicalità e approccio ecologico. Funzionante 11 mesi all’anno, con attività indoor e outdoor che comprendono percorsi di conoscenza attraverso le meraviglie culturali ed artistiche del territorio campano, questapermette al bambino di imparare l’educazione ambientale con la stessa naturalezza con cui impara ...

Advertising

matteosalvinimi : Scriverò al Presidente per chiedere un gesto d’amore per questo lavoratore e la sua famiglia. - RosariaMantova3 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE URGENTE ??????????????????348 4534431?? DIAMO LA POSSIBILITÀ A AMEDEO DI AVERE UNA CASA UNA FAMIGLIA CHE GLI DIA TANTO AM… - ActuallyYL : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ?????????? Silvana ?? 339 4756567 leggete ????REBECCA E CIECA E BUONISSIMA CERCA UNA CASA UNA FAMIGLIA CHE LA AMI DAVVE… - PiccoloAmerica : RT @alicesponton: Al Cinema Troisi la proiezione del docufilm #Centootto sul sequestro in Libia di 18 marinai di Mazara del Vallo avvenuto… - Dottorina1 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE URGENTE ??????????????????348 4534431?? DIAMO LA POSSIBILITÀ A AMEDEO DI AVERE UNA CASA UNA FAMIGLIA CHE GLI DIA TANTO AM… -