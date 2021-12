Traffico Roma del 22-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la diramazioneSud dell’appia code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtinaincolonnato sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico intenso ilsulla via Salaria con code tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe trafficata anche la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro proseguono i lavori di potatura in corso Trieste tra Piazza Trento e via Chiana chiusura delle azioni in base all’avanzamento dei lavori dalle 8 alle 17:30 previste deviazioni anche per le linee ...