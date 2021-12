Serie A | i numeri della rincorsa bianconera

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da inizio novembre ad oggi, la Juventus ha ottenuto 19 punti inA (6V, 1N, 1P), al pari di Atalanta e Inter (i nerazzurri con una partita in meno). Ottavo clean sheet per la Juventus in questo campionato; solo l’Inter (10) ne conta di piú nellaA in corso. Il Cagliari non è andato a segno in sei delle otto trasferte diA giocate con Walter Mazzarri in panchina (3N, 5P). La Juventus ha vinto sette delle otto partite in cui ha segnato Federico Bernardeschi inA (1N). Questo è il gol numero 37 di Moise Kean in carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra in competizioni dei 5 maggiori campionati europei, solamente Sancho e Haaland sono più giovani di lui. Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da ...