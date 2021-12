Salvini | «Draghi al Quirinale? Resti a Palazzo Chigi Se va via del doman non v’è certezza» – Il video

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)al? Matteoribadisce ancora una volta che è meglio che il premieralla guida dell’esecutivo perché, a suo dire, «se togli la casella più importante di questo governo, delnon v’è». Nel giorno in cui il presidenteha tenuto la conferenza stampa di fine anno e ha rimarcato che il governo «ha raggiunto i risultati» che si era preposto entro la fine dell’anno e che la possibile salita al Colle sarà «interamente responsabilità della politica», il leader del Carroccio ha dichiarato che «l’esecutivo ha ben lavorato, è guidato da una personalità autorevole come» e che dunque «deve poter andare avanti con questa squadra per il bene del Paese». ...

tiene insieme questo nel nome della lotta alla pandemia e dell'emergenza socio - economica, chiunque non sia- spiega- ovviamente avrebbe molte più difficoltà'. Quindi il ......nel centrodestra Matteoe Silvio Berlusconi hanno accolto il discorso del premier. La più gelida di tutti, però, è stata Giorgia Meloni: 'Più che una conferenza di fine anno, quella di...Le candidature, dirette o ambiziosamente inconsapevoli, si moltiplicano. E nel Parlamento che al prossimo giro avrà 345 posti in meno tutto diventa incontrollabile ...Il leader leghista sa che il passaggio di Draghi da palazzo Chigi al Quirinale, pur con tutte le accortezze possibili, non sarà indolore. Il rischio di elezioni anticipate è più che concreto e Salvini ...