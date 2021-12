Raffaella Carrà: un documentario racconterà la sua vita (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scomparsa lo scorso 5 luglio, è sempre presente nel cuore deii suoi fan. Ora Fremantle si è aggiudicata i diritti internazionali sulla vita di Raffaella Carrà. Quale progetto si svilupperà su Raffaella Carrà? Si darà così vita a documentario su Raffaella, che ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. Raffaella La carriera di Raffaella ha attraversato sette decenni di straordinari successi, durante i quali ha sfidato la morale conservatrice e si è sempre presentata come una donna libera, consapevole e indipendente. I lavori cinematografici Seguendo le orme di artiste come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scomparsa lo scorso 5 luglio, è sempre presente nel cuore deii suoi fan. Ora Fremantle si è aggiudicata i diritti internazionali sulladi. Quale progetto si svilupperà su? Si darà cosìsu, che ripercorrerà la straordinariadella cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo.La carriera diha attraversato sette decenni di straordinari successi, durante i quali ha sfidato la morale conservatrice e si è sempre presentata come una donna libera, consapevole e indipendente. I lavori cinematografici Seguendo le orme di artiste come ...

