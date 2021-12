Quarta dose, Minelli: “Non corriamo, aggiorniamo vaccini a varianti” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Quello che francamente continua a sfuggirmi è perché mai noi dovremmo avere Israele, la cui popolazione è addirittura inferiore a quella di qualche nostra regione, come elemento guida delle nostre scelte. Servono più informazioni prima di poter affermare con sicurezza ferma ed univoca che è il caso di prevedere una nuova dose magari di vaccini perfino adeguati alle varianti dominanti”. Così all’Adnkronos Salute Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando il prossimo via libera in Israele alla Quarta dose per alcune categorie. “Certo, soprattutto con la variante Omicron, siamo tutti esposti a un preoccupante aumento dei contagi, ma quel che appare evidente è che l’Italia tutto sommato stia raccogliendo i frutti di scelte ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Quello che francamente continua a sfuggirmi è perché mai noi dovremmo avere Israele, la cui popolazione è addirittura inferiore a quella di qualche nostra regione, come elemento guida delle nostre scelte. Servono più informazioni prima di poter affermare con sicurezza ferma ed univoca che è il caso di prevedere una nuovamagari diperfino adeguati alledominanti”. Così all’Adnkronos Salute Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando il prossimo via libera in Israele allaper alcune categorie. “Certo, soprattutto con la variante Omicron, siamo tutti esposti a un preoccupante aumento dei contagi, ma quel che appare evidente è che l’Italia tutto sommato stia raccogliendo i frutti di scelte ...

