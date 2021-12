Plusvalenze Inter, acquisite mail tra dirigenti. Sotto la lente la clausola di 'recompra' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell'ambito dell'indagine milanese per falso in bilancio che coinvolge l'Inter su presunte vendite gonfiate per sistemare i conti, sono state effettuate ieri acquisizioni anche su dispositivi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell'ambito dell'indagine milanese per falso in bilancio che coinvolge l'su presunte vendite gonfiate per sistemare i conti, sono state effettuate ieri acquisizioni anche su dispositivi ...

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - NadiaCesa : RT @Annamaria1897: In un mondo giusto oggi la notizia delle #plusvalenze Inter avrebbe dovuto occupare pagine di giornali e telegiornali. L… - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze Inter, focus della Procura sulla “recompra”: acquisiti anche mail e messaggi tra dirigenti -