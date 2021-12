Piacerebbe anche a noi avere negozi allestiti in casa... (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I sorrisi della regina Elisabetta guarda le foto La scelta dei doni natalizi per ogni royal grande e piccolo, gli amici più intimi, i dignitari e i membri del suo staff più importanti inizia già nei primi mesi dell’estate, quando la regina Elisabetta esamina l’elenco di oltre 600 destinatari stilato dal suo segretario privato, Sir Edward Young. Ma per la sovrana non si prevedono visite stressanti nei negozi del centro cittadino, né lunghe sedute di shopping online: i grandi magazzini vanno semplicemente da lei. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I sorrisi della regina Elisabetta guarda le foto La scelta dei doni natalizi per ogni royal grande e piccolo, gli amici più intimi, i dignitari e i membri del suo staff più importanti inizia già nei primi mesi dell’estate, quando la regina Elisabetta esamina l’elenco di oltre 600 destinatari stilato dal suo segretario privato, Sir Edward Young. Ma per la sovrana non si prevedono visite stressanti neidel centro cittadino, né lunghe sedute di shopping online: i grandi magazzini vanno semplicemente da lei. Leggi...

Advertising

mrk4m1 : @ASec28 Anche a me piacerebbe un mondo così, ma una cosa sono i sogni, e una cosa è il mondo reale. L'europa sta c… - GabryDeepika : @stanzaselvaggia Anche a 'Ballando...' c'era tanta gente. Mi piacerebbe sapere come i politici o personaggi pubblic… - ottobrerosa : RT @EugenioCardi: Fa bene #Meloni a preoccuparsi della situazione di #PengShuai. Mi piacerebbe però che si preoccupasse nello stesso modo d… - LMoscogiuri : Piacerebbe tanto anche a me. - vitcastagna : RT @EugenioCardi: Fa bene #Meloni a preoccuparsi della situazione di #PengShuai. Mi piacerebbe però che si preoccupasse nello stesso modo d… -