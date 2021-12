Moviola Juve - Cagliari: perché il gol di Kean è regolare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quinta partita in A della stagione per Dionisi (voto 6,5) , l'11ª della carriera. Non difficilissima, colpisce la sua capacità atletica: corre tanto, tantissimo, forse troppo, come trovasse sicurezze ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quinta partita in A della stagione per Dionisi (voto 6,5) , l'11ª della carriera. Non difficilissima, colpisce la sua capacità atletica: corre tanto, tantissimo, forse troppo, come trovasse sicurezze ...

Advertising

sportli26181512 : Moviola #Juve-#Cagliari: perché il gol di #Kean è regolare: Dionisi versione maratoneta: corre troppo e spesso si t… - Luxgraph : Moviola Juve-Cagliari: Kean, il gol è regolare. Pavoletti, ok il giallo - ilariadituccio : RT @junews24com: Juve-Cagliari 2-0: Kean e Bernardeschi per chiudere bene il 2021 - junews24com : Juve-Cagliari 2-0: Kean e Bernardeschi per chiudere bene il 2021 - ilbianconerocom : Juve-Cagliari, la MOVIOLA: possibile secondo giallo per Carboni, Dionisi lascia correre -